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Алькарас — о тренировках с Хольгером Руне: был очень рад снова увидеть его на корте

Алькарас — о тренировках с Хольгером Руне: был очень рад снова увидеть его на корте
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас рассказал, как прошли его совместные тренировки с датчанином Хольгером Руне, который продолжает восстанавливаться после разрыва ахиллова сухожилия.

«Это была очень важная для меня неделя. Я должен поблагодарить Хольгера за то, что он приехал в Мурсию и провёл ту неделю, тренируясь со мной. Он находится в очень хорошей форме. Очевидно, ему всё ещё нужно продолжать восстановление и сделать ещё кое-что, но он очень помог мне понять, что я готов вернуться и соревноваться.

Да, это было здорово. Он всегда желанный гость там, когда ему понадобится или когда он захочет приехать. Я был очень рад снова увидеть его на корте, тренирующимся и работающим с большой интенсивностью, и надеюсь, что скоро он вернётся. Не могу дождаться, когда снова увижу его в туре. Ещё раз спасибо ему за помощь и за то, что благодаря ему я могу сейчас находиться здесь и играть, — заключил Карлос Алькарас, который уже готов вновь радовать болельщиков своей игрой», — сказал Алькарас на пресс-конференции перед стартом US Open — 2026.

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