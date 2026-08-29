Медведев: на последних турнирах мне не удалось показать хороший теннис

Чемпион US Open — 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о причинах неудачного отрезка в сезоне, отметив, что пытается вернуть уверенность в своей игре перед стартом на US Open.

«Это совсем непросто, потому что сложность тенниса заключается в том, что ты постоянно пытаешься обрести уверенность. И дело в том, что каждый игрок из первой сотни умеет играть в теннис. Как только ты немного снижаешь свой уровень по любой причине — допускаешь двойные ошибки или ошибаешься справа — они этим воспользуются, потому что являются хорошими теннисистами.

Тебе нужно показывать свой лучший теннис, чтобы доказать, что ты игрок топ-10, способный обыгрывать многих соперников. Если хочешь выиграть турнир «Большого шлема», тебе нужно находиться на максимальном уровне на протяжении трёх, четырёх, пяти сетов и всего остального.

В последних турнирах мне не удавалось делать это на должном уровне, поэтому я проигрывал. Всё настолько просто. Конечно, ищу решения, но изменения происходят быстро, и у меня нет четырёх недель тренировок на корте, чтобы пробовать разные варианты.

Я люблю Нью-Йорк, люблю US Open, поэтому отдам все силы, буду упорно бороться и постараюсь показать свой лучший теннис. Если мне это удастся, могу оказаться в хорошем положении, чтобы добиться хороших результатов. Если нет, мы останемся здесь с этим трофеем и поедем домой», — сказал Медведев на пресс-конференции US Open.