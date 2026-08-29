Кори Гауфф — об отношении к поражениям: стараюсь воспринимать их достойно

Чемпионка двух турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф рассказала, как относится к поражениям, отметив, что всегда старается воспринимать их достойно.

«Важно показывать детям, как достойно принимать поражения. Даже если вы не занимаетесь спортом, в какой-то момент жизни вам всё равно придётся столкнуться с неудачей.

Я определённо считаю, что это важно. Лично я не люблю холодные или недовольные рукопожатия и всё в таком духе. Если такое рукопожатие и случается, то точно не по моей инициативе. Я всегда стараюсь… Хотя такого со мной никогда не было, но если кто-то совершит что-то настолько неуважительное, тогда, возможно, такое и произойдёт (смеётся). Но ни на корте, ни за его пределами со мной такого никогда не случалось.

Думаю, важно показывать молодым людям, как достойно принимать поражения. Даже если вы не занимаетесь спортом, в какой-то момент жизни вам всё равно придётся столкнуться с неудачей. Нужно уметь принять её с высоко поднятой головой, отдать должное сопернику и попробовать снова в следующий раз», – сказала Гауфф на пресс-конференции US Open.