Даниил Медведев и Кори Гауфф получили награду от журналистов за общение со СМИ

Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и двукратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф получили награду от Международной ассоциации теннисных журналистов за общение со средствами массовой информации, сообщает пресс-служба US Open.

Награда вручается ежегодно лучшим теннисисту и теннисистке за общение с журналистами на турнирах.

Медведев и Гауфф принимают участие в розыгрыше US Open – 2026. В стартовом матче турнира он сыграет с французом Юго Гастоном. Кори Гауфф проведёт матч первого круга с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез.

Розыгрыш Открытого чемпионата США – 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября. Действующими чемпионами турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко.