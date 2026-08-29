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Даниил Медведев и Кори Гауфф получили награду от журналистов за общение со СМИ

Даниил Медведев и Кори Гауфф получили награду от журналистов за общение со СМИ
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Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев и двукратная победительница турниров «Большого шлема», четвёртая ракетка мира американка Кори Гауфф получили награду от Международной ассоциации теннисных журналистов за общение со средствами массовой информации, сообщает пресс-служба US Open.

Награда вручается ежегодно лучшим теннисисту и теннисистке за общение с журналистами на турнирах.

Медведев и Гауфф принимают участие в розыгрыше US Open – 2026. В стартовом матче турнира он сыграет с французом Юго Гастоном. Кори Гауфф проведёт матч первого круга с турецкой теннисисткой Зейнеп Сёнмез.

Розыгрыш Открытого чемпионата США – 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября. Действующими чемпионами турнира в одиночных разрядах являются испанец Карлос Алькарас и белоруска Арина Соболенко.

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