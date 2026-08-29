«Это прекрасное чувство». Даниил Медведев — о награде за общение со СМИ

Чемпион US Open – 2021, восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал получение награды от Международной ассоциации теннисных журналистов за общение со средствами массовой информации.

«Действительно верю, что с вами, ребята, иногда бывает интересно поговорить, и я ценю это. Это действительно приятное чувство, потому что знаю, что на корте я могу доставлять немало хлопот, но за пределами корта стараюсь просто демонстрировать свой приятный характер, который у меня тоже есть. Получать награду за это – прекрасное чувство», — приводит слова Медведева пресс-служба US Open.