Мирра Андреева — о сестре Эрике: она до сих пор мой пример для подражания

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала об отношениях со старшей сестрой Эрикой, отметив, что никогда не воспринимала её как соперницу и всегда равнялась на неё.

«Я рада, что я младшая. Быть старшей сестрой непросто. Тебе приходится первой проходить через определённые вещи. Родители тоже набираются опыта на первом ребёнке, поэтому я чувствую, что у меня как у младшей было больше преимуществ. Родители уже знали, что делать. Например, в теннисе, как я много раз говорила, мне, возможно, не пришлось играть на таком количестве турниров, как ей. Наверное, это тоже сэкономило мне время.

Она также помогала мне со школой и давала много советов. Я всегда ей подражала. Потому что она была и до сих пор остаётся моим примером для подражания, на которого я всегда равняюсь. Я просто рада, что я младшая сестра и мне не приходится быть примером для кого-то из младших братьев или сестёр.

Мы никогда по-настоящему не соперничали друг с другом. Родители всегда говорили нам, что, поскольку мы сёстры, мы самые близкие люди друг для друга, которые у нас будут в жизни. Мы всегда должны поддерживать друг друга.

Мы не так часто тренировались вместе, потому что это могло быть эмоционально сложно. Не в плане наших отношений, но я могла разозлиться. Она расстраивалась из-за того, что я злюсь, я расстраивалась из-за того, что она расстроена (смеётся). В итоге возникало слишком много разных эмоций. Поэтому мы не так часто тренировались вместе. Но что бы ни происходило, мы всегда поддерживали друг друга», – сказала Андреева на пресс-конференции US Open.