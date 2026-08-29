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«Он всё ещё может выиграть». Даниэль Вацек — о шансах Новака Джоковича на US Open — 2026

«Он всё ещё может выиграть». Даниэль Вацек — о шансах Новака Джоковича на US Open — 2026
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема» в парном разряде чешский теннисист Даниэль Вацек высказался о шансах серба Новака Джоковича выиграть 25-й для себя титул на ТБШ.

— Что думаете о шансах Джоковича выиграть 25-й турнир «Большого шлема»? Можно ли считать его фаворитом на фоне травм Синнера и Алькараса?
— Новак — величайший теннисист всех времён, вероятно, вообще величайший спортсмен всех времён. Конечно, с возрастом становится всё сложнее, особенно в плане физики и здоровья. К тому же подрастает много молодых, очень крепких физически игроков. Тем не менее при удачном стечении обстоятельств он всё ещё может выиграть свой 25-й ТБШ, – приводит слова Вацека GoTennis.

US Open — 2026 стартует завтра, 30 августа. В первом матче на турнире Новак Джокович сыграет с аргентинцем Мариано Навоне.

Сетка US Open — 2026 (м)
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