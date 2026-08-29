Рик Макки рассказал, кого считает тёмными лошадками на US Open — 2026

Известный тренер Рик Макки рассказал, кто, по его мнению, может стать скрытым фаворитом US Open — 2026 в мужском и женском разрядах.

«Мои главные тёмные лошадки на Открытом чемпионате США — это Тейлор Фриц и Джессика Пегула. У обоих сейчас как никогда реальные шансы на победу: Синнер выбыл из борьбы, а Алькарас только-только приходит в себя после недавних неудач. Джесс вполне может сказать своё «да» титулу, ведь Соболенко нужно психологически переключиться на другой уровень, а остальные соперницы выступают нестабильно, в то время как Пегула большую часть времени сохраняет уверенность и твёрдо стоит на ногах», – написал Макки на своей странице в социальной сети X.

Открытый чемпионат США стартует завтра, 30 августа, и продлится до 13 сентября.