«Было необходимо». Гауфф — о посте своей матери в соцсети насчёт пригласительных билетов

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф, объяснила, почему её мать Кэнди Гауфф написала на своей странице в социальной сети пост, в котором попросила знакомых и родственников семьи не требовать пригласительные билеты на матчи своей дочери.

«Это было необходимо. Оно было адресовано конкретным родственникам и друзьям. Честно говоря, люди появляются из ниоткуда. Вы не общались несколько лет, не поздравляли с днём рождения и всё такое, и тут вдруг: «Я в Нью-Йорке. Могу попросить восемь билетов в ваш бокс на матч?»

Нам выдают билеты, но они и продаются заранее. Поэтому всем этим людям раздать билеты я не могу.

В прошлом году мои родители сильно нервничали, пытаясь всем угодить. Если билеты есть, мы их даём, но для мамы и папы это было стрессом. У многих людей даже нет моего номера телефона, они обращаются не ко мне, а к родителям или к кому-то из команды. Не знаю, кто написал маме сообщение, после которого она поняла, что это последняя капля, но, видимо, кто-то это сделал, и она подумала, что нужно написать пост.

Именно в Нью-Йорке это безумно. Уимблдон и US Open – это те турниры, куда люди хотят приехать. Мы стараемся всем угодить, но некоторые запросы… вы бы удивились, насколько они абсурдны», — сказала Гауфф на пресс-конференции перед стартом US Open.