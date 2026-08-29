«Я считаю себя лишь каплей в океане». Эала — о повышенном внимании со стороны СМИ

18-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала рассказала о том, как ей удаётся справляться с большим вниманием со стороны болельщиков и СМИ.

«Прежде всего, я испытываю чувство благодарности. Я очень признательна своим фанатам и тем, кто меня поддерживает. Что касается моего вклада в теннис, то каждый игрок WTA и ATP внёс свой вклад в этот вид спорта и его историю просто тем, что он здесь и ежедневно трудится.

Хотя есть определённые факторы, такие как внимание СМИ и то, о чём вы упомянули, что выделяет меня на общем фоне, я считаю себя лишь каплей в океане. Чем дольше я в туре, тем больше узнаю об истории. В этом году мне выпала честь дважды сыграть в паре с Винус [Уильямс], и я многое почерпнула из её менталитета на корте, а также узнала о том, как она вместе с сестрой боролась за равные призовые. Подобные вещи очень важны. Возможно, обычный игрок в туре, который не так часто попадает в объективы СМИ, прошёл через многое, чтобы оказаться там, где он сейчас, и это само по себе невероятно вдохновляет. За кулисами скрыто так много историй, о которых вы можете даже не догадываться. Это помогает мне сохранять скромность, мотивирует работать усерднее и оставаться в кругу этих потрясающих людей», – сказала Эала на пресс-конференции перед US Open — 2026.