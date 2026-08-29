«Мне он нравится с длинными волосами». Френсис Тиафо — о причёске Карлоса Алькараса

12-я ракетка мира американский теннисист Френсис Тиафо высказался о новом образе семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса.

«Мне он нравится с длинными волосами. Он сказал, что будет их отращивать. Карлос — мой человек. Просто хочу, чтобы вы знали: Карлос — мой бро. Он бы сказал то же самое. Обожаю этого парня (смеётся)», – сказал Тиафо на пресс-конференции перед US Open — 2026.

Открытый чемпионат США стартует завтра, 30 августа, и завершится 13 сентября. Карлос Алькарас является действующим чемпионом турнира. В этом году он попытается защитить титул после долгого восстановления от травмы запястья.