Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего US Open — 2026

Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий девятое место в рейтинге ATP, поделился ожиданиями от предстоящего турнира «Большого шлема» US Open — 2026.

«US Open — мой любимый турнир в году. После прошлогодней травмы, вылета в третьем круге и невозможности полноценно выступать в остаток сезона сейчас передо мной открывается так много возможностей. В этой заключительной четверти сезона 2026 года я буду выкладываться на полную. Посмотрим, чего удастся добиться», – сказал Шелтон на пресс-конференции.

В первом круге Открытого чемпионата США Шелтон сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который находится на 56-й строчке мирового рейтинга. Матч состоится 31 августа.