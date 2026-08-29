15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего US Open — 2026

Бен Шелтон поделился ожиданиями от предстоящего US Open — 2026
Комментарии

Американский теннисист Бен Шелтон, занимающий девятое место в рейтинге ATP, поделился ожиданиями от предстоящего турнира «Большого шлема» US Open — 2026.

«US Open — мой любимый турнир в году. После прошлогодней травмы, вылета в третьем круге и невозможности полноценно выступать в остаток сезона сейчас передо мной открывается так много возможностей. В этой заключительной четверти сезона 2026 года я буду выкладываться на полную. Посмотрим, чего удастся добиться», – сказал Шелтон на пресс-конференции.

В первом круге Открытого чемпионата США Шелтон сыграет с представителем Нидерландов Таллоном Грикспором, который находится на 56-й строчке мирового рейтинга. Матч состоится 31 августа.

Календарь US Open — 2026 (м)
Сетка US Open — 2026 (м)
Материалы по теме
«Хочу найти свою игру и пройти несколько кругов». Медведев уже получил награду на US Open
«Хочу найти свою игру и пройти несколько кругов». Медведев уже получил награду на US Open