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Кафельников поделился прогнозами на US Open — 2026 в одиночном разряде

Кафельников поделился прогнозами на US Open — 2026 в одиночном разряде
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Двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников поделился прогнозами на предстоящий US Open — 2026. Матчи мэйджора в Нью-Йорке в одиночном разряде начнутся 30 августа.

– Посмотрел сетку уже?
– Мельком.

– Что думаешь?
– Бублик, по идее, должен выйти в четвертьфинал против Алькараса. Если говорить о наших амбассадорах, у него из мужской части есть реальные шансы. Намного больше, чем у Карена Хачанова. Но ещё раз говорю – Карен этим и прекрасен, что, когда от него ничего не ожидаешь, он может преподнести приятный сюрприз.

– Кто выиграет?
– Тяжело однозначно сказать, но думаю, что финал будет Зверев – Алькарас. Пусть [победителем] будет Алькарас.

– А у девчонок?
– По логике, для всего, что происходит в женском теннисе, было бы идеально, если бы выиграла Арина Соболенко и подтвердила прошлогодний успех. Но в связи с тем, что в последнее время её форма оставляет желать лучшего, думаю, она всё равно в тройке первых претенденток вместе с Игой Швёнтек и, наверное, Кори Гауфф.

– Будешь за Арину болеть?
– Безусловно, – сказал Кафельников в видео телеграм-канала First&Red.

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