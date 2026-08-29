«Он счастлив и полон желания вернуться». Конта — об Алькарасе перед стартом US Open

Бывшая британская теннисистка Йоханна Конта высказалась о возвращении семикратного чемпиона турниров «Большого шлема» испанца Карлоса Алькараса в тур после травмы запястья.

«Что меня подкупает в Алькарасе, так это его абсолютная раскованность на корте. Я имею в виду, что этот парень уже идёт по пути, который в будущем позволит ему соперничать с величайшими игроками по количеству титулов, особенно если учесть его юный возраст и тот этап карьеры, на котором он сейчас находится.

И при этом, когда он выходит на корт, он играет с такой радостью; со стороны кажется, что он абсолютно свободен. Мне искренне кажется, что он возвращается в игру просто потому, что любит это делать и хочет играть. Да и какая разница? Важно ли, что он пока не показывает свой лучший теннис?

У него очень здравое отношение к тому, на каком этапе карьеры он находится и сколько времени у него впереди. Не думаю, что он чувствует давление из-за необходимости достигать каких-то показателей или соответствовать определённому уровню. Мне кажется, он просто счастлив и полон желания вернуться. Он хочет играть, потому что чувствует, что готов», – приводит слова Конты TNT Sports.

Первым турниром для Алькараса после травмы станет US Open — 2026, который пройдёт с 30 августа по 13 сентября.