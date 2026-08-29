«Иногда это помогает расположить к себе публику». Медведев — об умении давать интервью

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал, что интервью на корте даются ему сложнее, чем пресс-конференции.

«Сказал бы, что интервью на корте даются сложнее, чем беседы в этом зале. Здесь я просто выражаю свои мысли, не пытаясь казаться излишне милым или забавным, — я говорю с вами напрямую. На корте всё немного иначе: там огромная аудитория, поэтому приходится импровизировать. Нельзя же просто стоять и говорить: «Да, это был отличный матч, я очень доволен своим форхендом, всем спасибо, до встречи». Нужна хотя бы минимальная импровизация. А когда интервьюер помогает тебе в этом — а с Джимом [Курье] у нас полное взаимопонимание, — это становится по-настоящему весело. Иногда это помогает расположить к себе публику, хотя так бывает не всегда, ведь на следующем матче тебя ждут другие люди и другая атмосфера. В любом случае это может быть забавно, и мне это нравится. Порой бывает непросто после изматывающего матча, но это часть работы, и я делаю это с удовольствием», – сказал Медведев на пресс-конференции US Open.