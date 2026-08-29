Соболенко — о миксте с Джоковичем: жаль, что мы выступили не так хорошо, как могли бы

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась впечатлениями от игры в паре с 24-кратным чемпионом ТБШ Новаком Джоковичем, а также ответила на вопрос, не хочет ли поехать в отпуск в родную страну спортсмена — Сербию.

— Вы играли в паре с Новаком Джоковичем. Каким был этот опыт? И поскольку вы давно дружите, не думали ли вы поехать в Сербию или Черногорию в отпуск?

— Может быть, когда-нибудь я так и сделаю. Почему бы и нет? Дружить с Новаком так долго и ни разу не побывать в Сербии — это даже как-то странно, правда? Или, может, и не очень. Но, возможно, однажды я туда отправлюсь.

Играть с ним было очень весело. Мы много говорили о теннисе, и во время того матча я смогла кое-чему у него поучиться. Это был потрясающий опыт. Жаль только, что мы выступили не так хорошо, как могли бы (улыбается). Но я рада, что у нас будет второй шанс, – сказала Соболенко на пресс-конференции US Open.

Ранее Соболенко и Джокович сыграли вместе в миксте. Теннисисты проиграли на старте соревнования дуэту мировых лидеров парного разряда Катержины Синяковой (Чехия) и Генри Паттена (Великобритания). Встреча завершилась со счетом 4:1, 2:4, [2:10].