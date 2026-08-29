«Она похожа на меня на корте». Медведев — о первых шагах дочери Алисы в теннисе

Восьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев рассказал о первых шагах своей трёхлетней дочери Алисы в спорте и отметил, что видит себя в её поведении на корте.

«Я хочу, чтобы она занималась тем, что ей нравится. В то же время это работа родителя. Может, в 10 лет ей понравится теннис, она проиграет матч и скажет, что больше не хочет заниматься им. Ты должен посмотреть со своей точки зрения, говорит она это на эмоциях или нет.

Она немного играет, но ей пока мало лет, поэтому… Это весело, но я немного углублюсь: она похожа на меня на корте. Не буду вдаваться в подробности, но у неё моя личность. Когда вижу её, то думаю: «Может, это генетика?» Люди после моих матчей говорят, что мне бы следовало себя лучше контролировать. А ей всего три года! Мы не учили её тому, что она делает на корте. Наблюдать за этим очень забавно. Если ей понравится теннис, я это полностью поддержу. Но это будет очень непростой работой для её тренеров и родителей», — сказал Медведев на пресс-конференции перед стартом US Open — 2026.