Циципас рассказал историю, связанную с охранником на US Open и своими постами в интернете
Чемпион Итогового турнира ATP 2019 года, 53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал историю, связанную с охранником на US Open. Грек известен тем, что периодически публикует на своей странице в социальной сети различные цитаты и собственные мысли философского содержания.
«Охранник трижды проверил на US Open мои документы.
Охранник: Циципас, верно?
Я: Да, сэр.
Охранник: Моя жена любит ваши цитаты.
Я: Спасибо.
Охранник: Она использует их, когда хочет сказать мне, что я несу какую-то бессмыслицу», – написал Циципас на своей странице в социальной сети.
Стартовый матч на US Open — 2026 в одиночном разряде Циципас проведёт с французом Артюром Фисом.
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