Циципас рассказал историю, связанную с охранником на US Open и своими постами в интернете

Чемпион Итогового турнира ATP 2019 года, 53-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас рассказал историю, связанную с охранником на US Open. Грек известен тем, что периодически публикует на своей странице в социальной сети различные цитаты и собственные мысли философского содержания.

«Охранник трижды проверил на US Open мои документы.

Охранник: Циципас, верно?

Я: Да, сэр.

Охранник: Моя жена любит ваши цитаты.

Я: Спасибо.

Охранник: Она использует их, когда хочет сказать мне, что я несу какую-то бессмыслицу», – написал Циципас на своей странице в социальной сети.

Стартовый матч на US Open — 2026 в одиночном разряде Циципас проведёт с французом Артюром Фисом.