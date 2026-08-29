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«Надеемся, что больше не придётся бойкотировать». Соболенко — об увеличении призовых

«Надеемся, что больше не придётся бойкотировать». Соболенко — об увеличении призовых
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Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко высказалась об увеличении призовых на US Open — 2026. В этом году призовой фонд турнира составит $ 108 млн.

«Мы очень рады видеть такой положительный отклик и то, что мы наконец-то приближаемся к той цели, к которой стремились с самого начала. Надеемся, что в будущем нам больше не придётся бойкотировать СМИ, турниры или что-либо ещё. Мы все будем счастливы, а именно этого мы и хотели с самого начала», – сказала Соболенко на пресс-конференции перед стартом US Open.

Последний в сезоне турнир «Большого шлема» стартует завтра, 30 августа, и завершится 13 сентября.

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