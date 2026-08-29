Мирра Андреева рассказала, как ей удаётся справляться с трудностями в туре

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026, пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как ей удаётся справляться с различными трудностями в туре в столь юном возрасте.

—Тебе ещё нет двадцати. В столь юном возрасте ты уже через многое прошла — были и взлёты, и падения. Как тебе удаётся с этим справляться?

— Знаете, мне пришлось через многое пройти, но, думаю, огромную роль сыграла поддержка моей команды. Конечно, я часто занимаюсь самобичеванием, когда что-то идёт не по плану. Не знаю, иногда приходилось учиться на собственных ошибках: проигрывать множество матчей, быть недовольным собой и своей игрой. Но после этого всегда нужно искать выход. Дальше будет только сложнее, поэтому в какой-то момент приходится заставлять себя делать то, что, возможно, не очень-то и хочется.

Иногда я слишком много размышляю, но стоит мне отпустить ситуацию, как я начинаю получать удовольствие от процесса и стараюсь мыслить позитивно. Заметила, что мои лучшие турниры проходят именно тогда, когда я много смеюсь и шучу.

— Безусловно. А как ты справляешься с вниманием публики? Делаешь ли что-то особенное, чтобы контролировать это?

— Буду честна, мне нравится внимание. Это своего рода мотивация играть лучше, чтобы привлекать ещё больше интереса. Чаще всего внимание позитивное, но, конечно, когда дела идут не лучшим образом, приходится сталкиваться и с негативом в социальных сетях. Но я стараюсь проводить как можно меньше времени в соцсетях. Я просто стараюсь наслаждаться процессом, – приводит слова Андреевой Teen Vogue.