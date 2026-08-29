«Мне нравится алмазная мозаика». Мирра Андреева — об увлечениях вне корта

Пятая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, чем любит заниматься в свободное от соревнований время.

— Удаётся ли тебе заниматься обычными подростковыми делами, не связанными с теннисом?

— Ну, в каком-то смысле да. Когда я свободна от тренировок, я люблю смотреть сериалы. Ещё много читаю. Я снова начала читать после годового перерыва, когда просто не могла заставить себя взять в руки книгу. Сейчас дела идут лучше, я снова втянулась. У меня много увлечений. Я пробую всё то же самое, что интересно другим девчонкам. Например, мне нравится алмазная мозаика — это сейчас очень популярно. Ещё я веду дневник, записываю туда всё, что происходит, – приводит слова Андреевой Teen Vogue.