«Лучше совершу ошибку, чем буду колебаться». Мирра Андреева — о лучшем совете психолога

Чемпионка «Ролан Гаррос» — 2026 российская теннисистка Мирра Андреева рассказала о совете своего психолога, который она часто использует во время матчей. Также спортсменка поделилась своими наставлениями для молодых игроков.

— Кто-нибудь давал вам советы, которые запомнились бы вам надолго?

— Я расскажу об одном совете от моего психолога, потому что часто его использую. Она сказала мне, что всякий раз, когда я чувствую стресс или немного нервничаю во время матча, я пытаюсь убедить себя, что лучше совершу ошибку, чем буду колебаться. Так что я не пугаюсь и просто возвращаю мяч в корт, но стараюсь быть агрессивной и добиваться того, чего хочу.

— Итак, есть ли у вас совет для молодёжи в спорте?

— Я думаю, исходя из своего личного опыта, лет в 9–10 я знала, что это будет то, чем я займусь в своей жизни, что я хочу стать профессионалом, что я хочу играть и хочу выиграть много турниров. И иногда мне кажется, что я тренируюсь, наверное, с семи лет. Я тренируюсь в семь утра, у меня две тренировки по теннису, и я занимаюсь фитнесом. Мой совет — просто получайте удовольствие от происходящего и радуйтесь жизни чуть больше, любите себя больше, наслаждайтесь процессом и получайте удовольствие от всего, что вы делаете. И когда что-то не получается, просто примите это и попытайтесь проанализировать, чем хотите заниматься. Хорошо, вы сделали это, вы успешны или нет. После этого просто идите гулять с друзьями и веселитесь, – приводит слова Андреевой Teen Vogue.