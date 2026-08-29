«Стыдно, когда тебя тащит 19-летняя девочка». Слуцкий — об игре Рублёва в миксте

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий раскритиковал российского теннисиста Андрея Рублёва за его игру в миксте с Миррой Андреевой на US Open — 2026.

«Допускать такое количество ошибок. Ты был в шаге от финала. По мне, это стыдно, когда тебя всю игру тащит 19-летняя девочка, а ты ошибаешься, ошибаешься и ошибаешься бесконечно. Когда один хороший момент на 10, говорят: «Он собрался». Ну ещё бы он не собрался! Он всё же игрок высокого уровня», – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале First&Red.

Пара Андрея и Мирры дошла до 1/2 финала соревнований, уступив будущим победителям, чешскому дуэту Каролина Мухова/Якуб Меншик, — 4:5 (6:8), 5:3, [9:11].