Янник Синнер может вернуться в тур в конце сентября — Sky Sport Italia

Издание Sky Sport Italia представило обновлённую информацию о состоянии здоровья первой ракетки мира итальянского теннисиста Янника Синнера после его снятия с US Open — 2026.

По словам источника, Синнер страдает от внесуставного воспаления сухожилий в правом колене, что является наименее серьёзным типом травмы, не затрагивающим внутреннюю часть коленного сустава. Решение итальянца пропустить US Open – 2026 связано с необходимостью покоя на период восстановления и минимизации рисков. Участие в Открытом чемпионате США могло бы доставить спортсмену физический дискомфорт.

Точная дата возвращения Синнера в тур неизвестна, врачи продолжают оценивать сроки, когда теннисист сможет возобновить тренировки, интенсивность которых будет наращиваться по мере улучшения его состояния. Если результаты лечения будут положительными, то есть вероятность, что Синнер вернётся на соревнования к турнирам в Пекине и Шанхае в конце сентября и начале октября соответственно. При этом главной целью итальянца является Итоговый турнир АТР в ноябре.