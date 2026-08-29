Андрей Рублёв посетил концерт Гарри Стайлса в Нью-Йорке

24-я ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв посетил концерт британского исполнителя Гарри Стайлса в Нью-Йорке, США. Рублёв опубликовал серию видео с мероприятия на своей странице в социальной сети. Стайлс ранее был солистом бой-бэнда One Direction, однако после ухода группы на длительную паузу начал сольную карьеру.

Фото: Личный архив Андрея Рублёва

30 августа в Нью-Йорке стартуют матчи одиночного разряда US Open – 2026. Рублёв на старте турнира проведёт матч с хорватом Марином Чиличем. Ранее россиянин в паре с соотечественницей Миррой Андреевой выступил в миксте US Open, где дошёл до полуфинала. В 1/2 финала Андреева и Рублёв проиграли чешской паре Каролины Муховой и Якуба Меншика со счётом 4:5 (6:8), 5:3, [9:11].