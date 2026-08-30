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Артур Фери — Игнасио Бусе, результат матча 29 августа 2026, счёт 0:2, финал ATP-250 в Уинстон-Сейлеме

Игнасио Бусе стал чемпионом турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме
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36-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, США. В финале соревнований он обыграл британца Артура Фери, занимающего 37-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:3, 6:2.

Уинстон-Сейлем. Финал
29 августа 2026, суббота. 23:10 МСК
Артур Фери
37
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Игнасио Бусе
36
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Бусе два раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Фери не сделал эйсов и допустил одну двойную ошибку, сумев реализовать при этом единственный брейк-пойнт.

Для 22-летнего Бусе этот титул стал вто