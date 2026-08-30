Игнасио Бусе стал чемпионом турнира ATP-250 в Уинстон-Сейлеме

36-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе стал чемпионом турнира категории ATP-250 в Уинстон-Сейлеме, США. В финале соревнований он обыграл британца Артура Фери, занимающего 37-е место в мировом рейтинге, со счётом 6:3, 6:2.

Теннисисты провели на корте 1 час 13 минут. Бусе два раза подал навылет, сделал одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. Фери не сделал эйсов и допустил одну двойную ошибку, сумев реализовать при этом единственный брейк-пойнт.

Для 22-летнего Бусе этот титул стал вто