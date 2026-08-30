«Просто ждали день за днём». Елена Рыбакина — о травме в Цинциннати перед US Open

Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала о своей травме, полученной во время «тысячника» в Цинциннати за две недели до старта одиночного разряда US Open — 2026.

«Я не играла ровно неделю, консультировалась с разными врачами, мы проводили восстановление. Потихоньку начала выходить на корт, заниматься в зале. Это было непросто, потому что мы не знали, как отреагирует нога. Подавать в том матче в Цинциннати мне было очень больно, первые пару дней мне было больно даже ходить. Постарались сделать всё возможное, чтобы стало получше. Но довольна, как сейчас обстоят дела.

Сомнений никаких нет. Я уверена в решениях, принимаемых каждый день, – как тренироваться, что делать, что станет худшим развитием событий. Нужно, чтобы движения на корте стали лучше. Так как я не играла неделю, думаю, потребуется ещё пара дней, чтобы всё пришло в норму.

Честно сказать, не знаю, как всё это будет. В момент, когда это случилось, было крайне больно – как и сказала, было невозможно просто ходить без болевых ощущений. Я была расстроена. Никто не знал, как всё сложится. Мы просто ждали день за днём. Быть здесь при всей этой ситуации – это поистине достижение. Такого никто не ожидал. Посмотрим, что будет в следующие несколько дней. Сейчас – неплохо. Но я всегда хочу выходить на корт, будучи на 100% уверенной. Это последний турнир «Большого шлема» в году. Думаю, всем бы хотелось попробовать посоревноваться», – сказала Рыбакина на пресс-конференции перед стартом US Open — 2026.

В первом круге US Open Рыбакина сразится с американкой Ти Фродин.