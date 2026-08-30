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Игнасио Бусе завоевал второй титул в сезоне и карьере

Игнасио Бусе завоевал второй титул в сезоне и карьере
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36-я ракетка мира перуанский теннисист Игнасио Бусе завоевал второй в сезоне-2026 титул. В финале турнира категории АТР-250 в Уинстон-Сейлеме, США, он одолел соперника из Великобритании Артура Фери, занимающего в мировом рейтинге 37-е место. Встреча продолжалась 1 час 12 минут и завершилась со счётом 6:3, 6:2.

Уинстон-Сейлем. Финал
29 августа 2026, суббота. 23:10 МСК
Артур Фери
37
Великобритания
Артур Фери
А. Фери
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Игнасио Бусе
36
Перу
Игнасио Бусе
И. Бусе

Титул в Уинстон-Сейлеме стал также вторым в карьере перуанца. Предыдущий трофей Бусе завоевал в мае текущего года на «пятисотнике» в Гамбурге, Германия. В финале он оказался сильнее американца Томми Пола, обыграв его со счётом 7:6 (8:6), 4:6, 6:3.

Следующим турниром для Бусе стане