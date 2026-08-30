Вторая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказалась о том, что может стать первой ракеткой мира по итогам US Open — 2026. Сейчас лидером рейтинга WTA является белоруска Арина Соболенко.

«Я не проверяла точно, как сейчас обстоят дела в рейтинге. Из прессы я знаю, что мне нужно сделать и как должны выступить другие теннисистки, какие существуют разные сценарии. Для меня, особенно после травмы, которую я получила на прошлой неделе, самое главное — оставаться здоровой и двигаться от матча к матчу. Это не последний турнир года: понятно, что это турнир Большого шлема и ты хочешь хорошо на нём выступить, но после него у тебя всё равно будет множество возможностей, если ты здорова и стабильно играешь. Я стараюсь ни о чём таком не думать, а про