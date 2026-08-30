Первая ракетка Великобритании пожаловалась на запах каннабиса на кортах US Open — 2026

Первая ракетка Великобритании Кэти Бултер пожаловалась, что запах каннабиса мешает ей показать хорошую игру на Открытом чемпионате США.

«Мне это не очень нравится. Я знаю, что многие игроки жаловались на некоторые конкретные корты. Я сама играла на одном из них и чувствовала запах во время матча. Мне бы совсем не хотелось чувствовать этот запах посреди матча. Я стараюсь сосредоточиться, а потом, очевидно, это выбивает из колеи, чего совсем не хочется. Отвлекающие факторы не нужны. Так что да, мне это не очень понравилось», — приводит слова Бултер BBC.

Матчи основной сетки одиночного разряда US Open — 2026 начнутся в воскресенье, 30 августа.