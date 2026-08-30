«Самый тяжёлый сезон в моей карьере». Швёнтек – перед стартом US Open — 2026

Польская теннисистка Ига Швёнтек высказался о своей готовности к US Open — 2026.

«Что касается тура, мне особо нечего сказать. Думаю, каждый сезон складывается по-разному. Вероятно, в этом году было больше неожиданностей, потому что, возможно, девушки из топ-3 не стали победительницами турниров «Большого шлема». Наверное, это единственное, что можно отметить.

Но для меня сезон точно не был лёгким. Вероятно, он стал самым тяжёлым и сложным в моей карьере. Очевидно, перед началом грунтового сезона мне пришлось сменить тренера, и это была непростая ситуация. Затем я начала работать с Фрэнсисом и просто хотела внедрить всё то, над чем мы работали на тренировках.

С другой стороны, у меня было не так много времени на подготовку. Наверное, всё немного успокоилось после Уимблдона. Я смогла взять несколько выходных, немного перезагрузиться, а затем у нас был гораздо более продолжительный тренировочный блок. Это действительно помогло мне воплотить в игру те вещи, о которых я говорила», — приводит слова Швёнтек Punto de Break.

В первом круге турнира Швёнтек встретится с китаянкой Ван Сиюй.