US Open — 2026, женщины: расписание матчей на 30 августа 2026

Сегодня, 30 августа, в Нью-Йорке (США) стартует розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» – US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня женского одиночного турнира.

Теннис. US Open – 2026. 1-й круг. Расписание матчей на 30 августа, женщины:

18:00. Камилла Рахимова (Узбекистан) — Барбора Крейчикова (Чехия);

18:00. Жасмин Паолини (Италия) — Вероника Эрьявец (Словения);

18:00. Талия Гибсон (Австралия) — Донна Векич (Хорватия);

18:00. Рената Сарасуа (Мексика) — Полина Яценко (Россия);

19:00. Джессика Пегула (США) — Елена-Габриэла Русе (Румыния);

19:30. Чжан Шуай (Китай) — Лейла Фернандес (Канада);

19:30. Эмилиана Аранго (Колумбия) — Ван Синьюй (Китай);

20:00. Лукреция Стефанини (Италия) — Даяна Ястремская (Украина);

20:00. Марта Костюк (Украина) — Сторм Хантер (Австралия);

20:00. Эльвина Калиева (США) — Ланлана Тараруди (Таиланд);

21:30. Кэрол Ян Су Ли (Северные Марианские Острова) — Кэти Бултер (Великобритания);

21:30. Маккартни Кесслер (США) — Екатерина Александрова (Россия);

22:00. Ханне Вандевинкель (Бельгия) — Каролина Плишкова (Чехия);

23:30. Тайла Престон (Австралия) — Алисия Паркс (США);

23:30. Кимберли Биррелл (Австралия) — Петра Марчинко (Хорватия);

00:00. Эмма Наварро (США) — Лоис Буассон (Франция);

2:00. Элина Свитолина (Украина) — Солана Сьерра (Аргентина);

4:00. Винус Уильямс (США) — Софья Кенин (США).