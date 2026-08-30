US Open — 2026, мужчины: расписание матчей на 30 августа 2026

Сегодня, 30 августа, и в ночь на 31-е число мск в Нью-Йорке (США) стартует розыгрыш хардового турнира «Большого шлема» – US Open – 2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием первого игрового дня мужского одиночного турнира.

Теннис. US Open – 2026. 1-й круг. Расписание матчей на 30 августа (частичное), мужчины:

18:00. Иржи Легечка (Чехия) – Пабло Корреньо-Буста (Испания);

18:00. Дино Прижмич (Хорватия) – Александр Шевченко (Казахстан);

19:30. Коулман Вон (Гонконг) – Томми Пол (США);

20:00. Хауме Мунар (Испания) – Терренс Атман (Франция);

20:00. Тоби Самуэль (Великобритания) – Томаш Махач (Чехия);

20:30. Даниил Медведев (Россия) – Юго Гастон (Франция);

21:00. Жайме Фария (Португалия) – Дженсон Бруксби (США);

21:30. Миомир Кецманович (Сербия) – Денис Шаповалов (Канада);

23:00. Мартин Ландалус (Испания) – Джейкоб Фирнли (Великобритания);

2:00. (31 августа). Мариано Навоне (Аргентина) – Новак Джокович (Сербия);

3:30. Александр Бублик (Казахстан) – Джеффри-Джон Вулф (США).