Леонид Слуцкий назвал фаворитов в мужском и женском розыгрышах US Open — 2026

Бывший главный тренер сборной России по футболу Леонид Слуцкий назвал фаворитов на победу в мужском и женском одиночных разрядах Открытого чемпионата США – 2026.

– Смотрели сетку?

– Да.

– Что думаете по мужскому турниру?

– Думаю, что выиграет Зверев.

– С кем в финале сыграет?

– Не знаю, с кем сыграет, сложно сказать. Если Бублик сможет пройти Алькараса, то не исключаю, что он будет играть.

– А у девушек? За женским теннисом вы же следите.

– Да, я огромный фанат Мирры Андреевой, но не знаю, будет ли она играть в финале. Назову, наверное, Соболенко, Рыбакину, Швёнтек и Андрееву в числе главных фаворитов.

– А если выбрать кого-то одну?

– Назову Швёнтек. Но могу ещё и Мирру Андрееву. Один выбор эмоциональный, а второй скорее логический, – сказал Слуцкий в видео, размещённом в телеграм-канале First & Red.