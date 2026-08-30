«Почти на них не играл». Фис — о шансах на победу на US Open — 2026

11-я ракетка мира француз Артюр Фис рассказал об опыте игры на турнирах «Большого шлема» и оценил свои шансы на победу на Открытом чемпионате США — 2026.

«Проблема в том, что я знаю свой уровень игры на турнирах, где матчи проходят в формате трёх сетов, но на турнирах «Большого шлема», к сожалению, я пока не знаю своего уровня, потому что почти на них не играл. Я постараюсь сохранить набранный темп и двигаться от матча к матчу, а там посмотрим. Но, безусловно, у меня есть хорошие шансы», — приводит слова Фиса RMS Sport.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующим чемпионом является испанский теннисист Карлос Алькарас. В матче первого круга Артюр Фис сыграет с представителем Греции Стефаносом Циципасом.