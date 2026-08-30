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«Будет очень тяжёлый матч для первого круга». Ходар — о встрече с Коккинакисом на US Open

«Будет очень тяжёлый матч для первого круга». Ходар — о встрече с Коккинакисом на US Open
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13-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга US Open – 2026 с австралийцем Танаси Коккинакисом (412-й номер рейтинга).

US Open (м). 1-й круг
01 сентября 2026, вторник. 18:00 МСК
Рафаэль Ходар
Испания
Рафаэль Ходар
Р. Ходар
Не начался
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Танаси Коккинакис
Австралия
Танаси Коккинакис
Т. Коккинакис

«Это будет очень тяжёлый матч для первого круга. Он отличный игрок и доказал это за последние годы, поэтому, если я хочу иметь шансы на победу, мне нужно будет показать свой лучший теннис с самого начала матча», – приводит слова Ходара Ubitennis.

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