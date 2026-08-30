«Будет очень тяжёлый матч для первого круга». Ходар — о встрече с Коккинакисом на US Open

13-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар поделился ожиданиями от предстоящего матча первого круга US Open – 2026 с австралийцем Танаси Коккинакисом (412-й номер рейтинга).

«Это будет очень тяжёлый матч для первого круга. Он отличный игрок и доказал это за последние годы, поэтому, если я хочу иметь шансы на победу, мне нужно будет показать свой лучший теннис с самого начала матча», – приводит слова Ходара Ubitennis.

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