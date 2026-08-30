13-я ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Ходар рассказал, с какими сложностями столкнулся после перехода во взрослый теннис.

– Что оказалось самым сложным из того, что вошло в твою жизнь за последние шесть-семь месяцев?

– Я бы сказал, что, если хочешь быть теннисистом, тебе приходится много путешествовать и проводить год в самых разных местах. Ты не можешь проводить много времени дома. Сейчас, когда я бываю дома, я ещё больше ценю время, проведённое в Испании. Это часть работы и жизни теннисиста: нужно много путешествовать и бывать в разных местах. Это одна из вещей, которую я осознал в свой первый год в туре, – приводит слова Ходара Ubitennis.