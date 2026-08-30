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Ига Швёнтек оценила свою форму перед стартом US Open — 2026

Ига Швёнтек оценила свою форму перед стартом US Open — 2026
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Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», восьмая ракетка мира польская теннисистка Ига Швёнтек оценила свою текущую форму перед стартом US Open – 2026, отметив положительные изменения в своей игре.

«Очевидно, последние два турнира были очень позитивными. Хотя я проиграла в Цинциннати, тот матч с Джессикой был очень высокого уровня. Я посмотрела его вчера, и мне даже было интересно пересмотреть. Так что я довольна своей игрой и изменениями, которые внесла. Теперь просто с нетерпением жду начала US Open», – сказала Швёнтек на пресс-конференции.

В стартовом матче Открытого чемпионата США – 2026 Ига Швёнтек сыграет с китаянкой Ван Сиюй.

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