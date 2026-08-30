«Надеюсь сыграть больше одного матча». Паолини — о US Open — 2026

20-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини рассказала, чего ожидает от турнира US Open — 2026. Спортсменка возвращается в тур после перерыва, вызванного травмой стопы.

«Здесь, в Нью-Йорке, мне прежде всего хочется комфортно чувствовать себя на корте и хорошо двигаться — это важнейшая составляющая моей игры. Я хочу выходить на корт с энергией, ощущать поддержку публики и наслаждаться турниром, потому что тяжело оставаться вне игры и смотреть, как играют другие. Я вновь обретаю уверенность на корте, это мой первый турнир на харде. С каждым днём я чувствую себя лучше. Надеюсь, в воскресенье всё будет хорошо и у меня будет возможность сыграть больше одного матча. Это было бы отлично для возвращения в форму», — приводит слова Паолини Ubitennis.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. В матче первого круга итальянка сыграет с представительницей Словении Вероникой Эрьявец.