«Такой год многому учит». Паолини — о своём спортивном сезоне

20-я ракетка мира итальянская теннисистка Жасмин Паолини поделилась размышлениями о своём сезоне. Спортсменка не выступала с Уимблдона из-за повреждения стопы.

«Думаю, такой год многому тебя учит. Травмы, взлёты и падения возможны после двух лет, проведённых на столь высоком уровне. Но есть огромное желание вернуться на прежние позиции, обрести оптимальную физическую и ментальную форму. Я знаю, что для этого мне нужно ещё многое сделать. Надеюсь, стопа больше не подведёт. Тогда я смогу вернуть свою игру и правильный настрой. Цель — вернуться на высокий уровень, потому что именно это приносит мне наибольшее удовольствие», — приводит слова Паолини Ubitennis.

Итальянка принимает участие на US Open — 2026, который проходит с 30 августа по 13 сентября. В матче первого круга она сыграет с представительницей Словении Вероникой Эрьявец.