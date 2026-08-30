15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Чемпионату» требуются авторы спортивных новостей

«Чемпионату» требуются авторы спортивных новостей
Комментарии

«Чемпионат» объявляет о наборе сотрудников в службу новостей (позиция — редактор ленты новостей).

Требуются сотрудники для работы с новостями по теннису, лыжным гонкам, биатлону, фигурному катанию, волейболу и другим видам спорта.

Требования:
— опыт работы в интернет-изданиях (будет преимуществом);
— оперативность;
— внимательность;
— знание английского языка;
— уверенные знания в области спорта (большое количество видов будет преимуществом).

Обязанности:
— написание и публикация новостей;
— работа с российскими и зарубежными источниками;
— взаимодействие с корреспондентами.

Условия:
— ежемесячная фиксированная оплата труда;
— постоянный контакт с руководителем отдела;
— график работы — по согласованию;
— удалённый режим работы.

Присылайте свои резюме на электронную почту: d.nyukhin@championat.com, а в копию добавьте a.shaymardanov@championat.com и transfers@championat.com.

Новости на «Чемпионате»:
Официально
Роджер Федерер включён в Зал теннисной славы
«Будем придерживаться той же позиции». Генменеджер сборной Швеции — о бане россиян
Видео
Состоялась свадьба Евгении Медведевой и Ильдара Гайнутдинова
Комментарии