«Всегда был немного крейзи». Костюк — о US Open — 2026

11-я ракетка мира украинка Марта Костюк отметила, что US Open всегда отличался сумасшедшей активностью ещё до старта основной сетки.

«Мне кажется, US Open всегда был очень активным ещё до начала основной сетки, но сейчас масштаб действительно стал больше. При этом для игроков всё зависит от того, как ты сам выстраиваешь эту неделю. Можно провести её довольно спокойно и сосредоточиться на подготовке, а можно играть микст, выставочные матчи, участвовать в разных мероприятиях — и тогда ещё до «Большого шлема» у тебя получается очень насыщенная неделя.

Но US Open и сам по себе всегда был немного крейзи — это часть его характера. И с каждым годом активностей становится больше, поэтому спокойнее этот турнир точно не становится», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».