«Одна из величайших честей в моей жизни». Федерер — о включении в Зал славы тенниса

20-кратный чемпион турниров «Большого шлема» швейцарский теннисист Роджер Федерер поделился эмоциями после включения в Зал славы тенниса.

«Невероятно видеть себя в таком месте, гулять по Залу славы, погружаться в историю этого вида спорта. Для меня это значит абсолютно всё. Читать истории моих великих героев и понимать — по-настоящему впервые понимать, — что теперь и для меня здесь есть место. Это одна из величайших честей в моей жизни.

Его называют Залом славы, но слава никогда не была моей целью. Моей целью было провести жизнь, занимаясь тем, что я люблю, рядом с людьми, которые любят это так же сильно, как я. И многие из этих людей здесь, на церемонии: семья, друзья, которые значат для меня всё, болельщики, приехавшие сюда, чтобы разделить этот момент с нами. Некоторые, возможно, сидят где-то там, даже спустя столько лет я всё ещё чувствую вашу огромную поддержку.

И, господи, какая же это привилегия — находиться здесь рядом с таким количеством легенд», – сказал Федерер в своей речи во время церемонии включения в Зал славы тенниса.