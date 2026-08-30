Костюк рассказала, почему не играла в миксте US Open — 2026

11-я ракетка мира украинка Марта Костюк рассказала, по какой причине не сыграла в миксте Открытого чемпионата США — 2026.

«Сначала моим партнёром должен был быть Артюр Фис. Мы договорились ещё на Уимблдоне, но по рейтингу не проходили. Нам сразу сказали, что уайлд-кард мы не получим.

Потом мне написал Лоренцо Музетти, у которого был более высокий рейтинг, и мы договорились играть вместе. Но в итоге тоже не попали в сетку и не получили уайлд-кард — мы были первыми в альтернативном списке.

Мы решили не играть квалификацию, потому что для меня понедельник был слишком ранним стартом. Поэтому ждали, не снимется ли кто-то, но этого не случилось. Я уже второй год хочу сыграть этот турнир. Возможно, в следующем году всё-таки получится», — приводит слова Костюк «Большой теннис Украины».