Джокович — о форме перед US Open: ранний вылет с Цинциннати дал время на подготовку

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович оценил свою игровую форму перед стартом Открытого чемпионата США – 2026.

«Мне, честно говоря, не нравится рано проигрывать на любом турнире, но то поражение в Цинциннати дало мне время более качественно подготовиться к US Open. У меня было несколько недель — фактически две недели, чтобы потренироваться и привести тело и разум в оптимальное состояние перед тем, что меня ждёт. Если вы спросите меня, готов ли я, думаю, что да, насколько это вообще возможно. Хотя тренировки и выход на корт имени Артура Эша, чтобы сыграть матч на «Большом шлеме» — это совершенно разные вещи. Обычно на тренировках не играешь матчи из пяти сетов. Посмотрим, как всё сложится. Первые матчи для меня очень тяжёлые, особенно в последние годы. Надеюсь, мне удастся пройти первое препятствие и дальше набирать ход», – сказал Джокович на пресс-конференции US Open.