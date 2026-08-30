«Очень горжусь этим». Джокович — о 20-м в карьере участии в розыгрыше US Open

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался о том, что в 20-й раз примет участие в розыгрыше Открытого чемпионата США.

«Я очень горжусь этим. Долголетие всегда было одной из моих целей, когда я был моложе. Я хотел иметь долгую карьеру, много возможностей на турнирах «Большого шлема» и оставаться здоровым как можно дольше, чтобы выступать на протяжении максимально возможного количества лет. Я где-то прочитал, что трое или четверо из нас уже играли здесь в 2006 году. Кажется, это были Вавринка, Монфис и Чилич. Здорово словно перевести часы назад.

Кажется, именно здесь я играл с Монфисом на своём первом US Open. И вот мы здесь, 20 лет спустя, всё ещё боремся и представляем старшее поколение», — сказал Джокович на пресс-конференции перед стартом US Open.