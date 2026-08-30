«Я та ещё гурманка». Эала — о своей любви к ресторанам и шопингу

18-я ракетка мира представительница Филиппин Александра Эала поделилась, что ещё не успела попробовать филиппинскую еду в Нью-Йорке, где проходит Открытый чемпионат США — 2026.

«Я определённо люблю рестораны и шопинг, а может быть, кафе и пекарни. Я та ещё гурманка. Возможно, это из-за моей филиппинской натуры. Но я ещё не пробовала здесь филиппинскую кухню…» – сказала Эала на пресс-конференции перед US Open — 2026.

US Open — 2026 проходит с 30 августа по 13 сентября. Действующей чемпионкой является белорусская теннисистка Арина Соболенко. В матче первого круга филиппинская спортсменка сыграет с представительницей США Мэри Стояной (122-е место в мировом рейтинге).