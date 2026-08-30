Джокович — о Кее Нисикори: он вошёл в историю японского тенниса и спорта своей страны

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович высказался о предстоящем завершении карьеры японца Кея Нисикори. Ранее Нисикори в последний раз сыграл на US Open – 2026, не сумев преодолеть рубеж квалификационного турнира.

«Я уже несколько раз говорил в прошлом, что Кей — один из самых талантливых игроков, против которых мне доводилось играть и которых я когда-либо видел на корте. У него невероятная работа ног, он очень быстрый, ему чрезвычайно комфортно играть агрессивно и близко к задней линии, причём делать это с одинаковой скоростью и точностью на всех покрытиях. Он был очень тяжёлым соперником.

Жаль, что на протяжении карьеры он так много страдал от травм. Я уверен, что он добился бы ещё больших успехов, если бы в определённые моменты