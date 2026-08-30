Зверев — о первом номере посева: это хорошо, но главное — остаться в сетке через 2 недели

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев высказался о своём отношении к первому номеру посева, под которым он выступит на US Open – 2026.

– Ты по-другому себя чувствуешь, будучи первым сеяным?

– Не особо. Посев — это хорошо, он показывает, что ты хорошо играешь, но самое главное — чьё имя окажется в нижней части сетки и кто останется здесь через две недели. Это главная цель любого игрока в сетке, – приводит слова Зверева Ubitennis.

Зверев стал первым номером посева после того, как лидер рейтинга АТР итальянец Янник Синнер снялся с розыгрыша US Open – 2026.

В стартовом матче Открытого чемпионата США – 2026 Александр Зверев сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего.