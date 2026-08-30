Зверев ответил, считает ли себя одним из фаворитов US Open — 2026

Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, считает ли он себя фаворитом стартующего Открытого чемпионата США – 2026.

– Ты считаешь себя фаворитом в этом году? Кого бы ты назвал среди фаворитов, учитывая, что Синнер не играет, а Карлос возвращается?

– Я считаю себя одним из 128 фаворитов в этой сетке, – приводит слова Зверева Ubitennis.

Розыгрыш US Open – 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября. В стартовом матче Открытого чемпионата США Александр Зверев сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.