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Зверев ответил, считает ли себя одним из фаворитов US Open — 2026

Зверев ответил, считает ли себя одним из фаворитов US Open — 2026
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Чемпион «Ролан Гаррос» – 2026, вторая ракетка мира немецкий теннисист Александр Зверев рассказал, считает ли он себя фаворитом стартующего Открытого чемпионата США – 2026.

– Ты считаешь себя фаворитом в этом году? Кого бы ты назвал среди фаворитов, учитывая, что Синнер не играет, а Карлос возвращается?
– Я считаю себя одним из 128 фаворитов в этой сетке, – приводит слова Зверева Ubitennis.

Розыгрыш US Open – 2026 пройдёт с 30 августа по 13 сентября. В стартовом матче Открытого чемпионата США Александр Зверев сыграет с итальянским теннисистом Лоренцо Сонего. Действующим победителем соревнований является испанец Карлос Алькарас.

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